〈中部〉《台中》拚污水下水道接管 原縣區預算增3倍

2017-11-26

全市接管戶逾15萬 太平、大里掛零

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府持續推動污水下水道建設，市議員張玉嬿昨天發現，全市接管戶數超過十五萬，不過人口超過四十萬的太平、大里區卻連一戶也沒接，要求加速原縣區接管；水利局表示，今、明兩年，原縣區污水預算近十億，較往年增加三倍以上，逐步縮短城鄉差距。

張玉嬿說，一○二至一○三年污水道預算廿九．八七億元，原縣區二．二五億；一○四至一○五年預算四十一．七三億元，原縣區二．三七億；一○六至一○七年預算卅六．五五億元，原縣區九．六七億。市長林佳龍任期，原縣區預算雖增加，但速度還是慢了些。

張玉嬿說，全市接管戶數超過十五萬，但原縣區僅台中港、石岡壩等特定區接管一萬多戶，其中福田系統接管戶數十三．三萬，迄今只接原中市，原縣區的太平、大里區一戶也沒接。

她又說，舊縣區就算加上新建的豐原、太平水資源中心，也只有石岡、東勢、梧棲、豐原、太平和大里區可望接管，這點綴式的接管，原縣區依然有十五區靜悄悄，要求加速原縣區用戶接管，縮短城鄉差距。

水利局表示，污水下水道建設，需由興建水資源中心開始，再進行主幹管工程，最後才能進行用戶接管工程。縣市合併時，原縣區僅建置小區域污水下水道系統，如梨山、環山、石岡壩以及台中港區系統，人口稠密的大里、太平區域反而無水資源中心。

市府︰大里污水建設 明年將動工

林佳龍上任後強調平衡區域發展，一○六至一○七年約九．六億元用在原縣區加速推動污水建設。大里區在污水下水道整體規劃通盤檢討後，向中央爭取納入福田系統，不僅減少九．三億元土地徵收費用，更將大里區污水建設提前至明年動工，現正辦理設計。

另豐原水資源中心及新光水資源中心共編列十三．七億元預算，去年開工、明年完工。針對原縣區污水建設預算，也從平均兩年不到三億元，增加至今、明兩年近十億，將大幅提升原縣區污水用戶接管普及率，逐步縮短城鄉差距。

水利局長周廷彰強調，污水下水道一○三年普及率約十二％，現已提升至十六％，中央一○五年至一○九年補助經費約一三二億元，相關工程密集進行中，並與建設局路平專案協調，盼達共好效益；另外，全市十一座水資源中心操作維護，中央評鑑全數榮獲甲等，其中還有三座獲特優肯定。