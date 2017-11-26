〈中部〉迎接12年一度建醮 集集整修25條路

2017-11-26

預計年底重鋪完成

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮下月將舉行十二年一度的建醮活動，而近年台電、台水等管線單位在境內施作工程，所繳的路修費用約千萬元，公所也藉此機會，一併投入廿五條挖管道路維修，預計路面重鋪將在年底完成，施工期間籲請民眾配合、體諒。

近年來集集鎮市區與巷弄道路，多有遭管線單位開挖的路段，惟回填後與既有路面並不平整，居民行車進出不僅得忍受道路顛簸，甚至下雨還會積水，公所便趁著建醮機會，將鎮內共廿五條曾開挖過的道路一次整修，以利建醮活動進行，也能讓鎮上道路更平整。

建醮12月5至8日

集集鎮長陳紀衡表示，道路重鋪工程預計年底完成，惟建醮從十二月五日至八日，在建醮之前將先把市區道路完成鋪設，建醮期間則是暫停施工，之後才會完成巷弄內的道路，盼在年底前能還給地方更完善的用路環境。

他也說，由於道路重鋪部分路段，與民眾住家相鄰，若在施工時，也盼民眾能配合移動車輛，以利工程進行，並縮短道路施工造成的不便。

此外，今年舉辦的建醮活動，是以主祀媽祖的廣盛宮為主廟，雖然建醮活動是以「媽祖文化祭」為名，但實際上鎮內所有宮廟，及其主祀的神祇都能參與建醮，屆時歡迎外地遊客與周邊鄉鎮的民眾，一起來參與集集十二年一次的地方宗教盛事，感受在地的民俗與溫暖人情。

地方民眾則說，集集鮮少有如此大規模的道路鋪設工程，此次把過去挖管道路一併重鋪，對地方有相當大的助益，也能讓建醮活動有更好的行車環境。