〈中部〉18年回家路 台糖巡道車重返溪湖

2017-11-26

3年前腐朽淪落回收廠

〔記者顏宏駿／溪湖報導〕台糖溪湖糖廠「一三五巡道車」曾經載著達官貴人巡行於彰雲平原之間，十八年前功成身退，三年前因其腐朽不堪而報廢，但鐵道迷陳朝強花了四萬元將其買回並斥資修復，此事經本報報導，引發台糖高層重視，董事長黃育徵今年六月親訪「一三五巡道車」，並承諾一定會讓這部車子「回娘家」。

今年十二月二日將在溪湖糖廠舉行「糖鐵文化節」活動，黃育徵盛情邀請陳朝強參加，經過十八年，巡道車將重返溪湖糖廠。廠方為事前作業，昨天即把該車載返溪湖糖廠，吸引許多鐵道迷前來取景，台糖的老員工也熱情迎接這部「老當益壯」的巡道車。

鐵道迷得知後買回修復

「一三五巡道車」於一九六九年出廠，曾載著台糖的達官貴人馳聘於彰雲平原的甘蔗產區，但在十八年前因零件老舊，加上鐵道載運的功能被取代，台糖將其捐贈給埤頭鄉公所作公共展示，經風吹日曬雨淋，車體腐朽不堪，被公所丟棄至資源回收廠。

陳朝強輾轉得知消息，將其買回，並委由車體師傅詹族富以兩年的時間修復，今年五月完工運返社頭擺放時，途經台糖廢棄鐵道，臨時決定「偷偷」下軌道跑一下，不久便收到「警告公文」，引發鐵道迷不平，經本報報導，台糖董事長黃育徵得知此事，親自到社頭向陳朝強致意並當面承諾，一定會讓巡道車回娘家。

經本報報導引台糖重視

為了事前作業，巡道車昨已運抵溪湖糖廠，受到台糖員工熱烈歡迎，陳朝強說，「好像在作夢」，從來沒想過會有這一天，他要謝謝台糖珍惜文物，讓「一三五巡道車」的故事一直傳承下去。

台糖強調，因為軌道廢棄已久，他們擔心鐵道迷隨意下去試車發生意外，在基於安全，鐵道迷若有需要，可以知會他們，雙方相互理解、討論，達到文物保存和安全行車的目的。