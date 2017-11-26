〈中部〉高鐵列車當禮車 迎娶美嬌娘

2017-11-26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕就為了等候你一人！

在知名餐飲連鎖店擔任店長的李劼翰，六年前認識在店裡實習的傅瑋，默默守候四年，再交往二年，昨天選擇台灣高鐵擔任禮車，將美麗的新娘子娶回雲林，當新人抵達高鐵雲林站時接受所有乘客的祝福，車站也洋溢滿滿喜氣。

家住雲林縣崙背鄉的新郎倌李劼翰昨天迎娶來自桃園市新娘傅瑋，並以台灣高鐵擔任禮車，迎親隊伍一行十八人浩浩蕩蕩搭乘T813車次高鐵列車抵達雲林站，讓全體乘客見證一場美好的姻緣。

新娘子是因為就讀大學時到餐廳實習認識當時任店長的新郎，新郎默默在一旁守候，發現女生在心中佔有很重要的份量；新娘則欣賞新郎的樂觀開朗，對任何事情都積極進取，決定和他廝守一生。

新郎回憶當時在女友的房間玩比手畫腳猜字卡遊戲時，最後一張是猜「求婚」兩個字，女友一猜出來時，他就拿出事前準備好的戒指將她套上，當場求婚成功。

新人希望彼此能互相扶持陪伴，陪對方度過人生每一個難關及艱難時刻，共同體驗人生的酸甜苦辣，兩人甜蜜互望的笑容羨煞所有人，也贏得大家的祝福。

新娘子說，今年四月間參加一對好朋友婚禮後深受感動，和新郎兩人也決定攜手一生，因家住一南一北，決定搭高鐵作為超長版禮車，感覺很特別也很興奮，更謝謝高鐵人員的協助和幫忙，完成他們這段美好又永難忘懷的婚禮。