〈中部〉阿里山楓紅2成 銀杏先搶鏡

2017-11-26

林管處估滿山楓紅待12月中下旬

〔記者王善嬿／嘉義報導〕現在應該是賞楓季，但受暖冬影響，讓阿里山森林遊樂區楓紅比往年慢了約兩週，目前楓紅僅約兩成，林務局嘉義林區管理處預估，要欣賞阿里山森林遊樂區滿山楓紅美景，恐怕要等到十二月中、下旬，屆時民眾上山跨年、看日出，還有楓紅景緻可欣賞。

慈雲寺前銀杏樹葉金黃耀眼迎賓

嘉義林管處阿里山工作站技術士蕭明學說，阿里山森林遊樂區楓葉以台灣紅榨槭為主，尤以小笠原山、對高岳及沼平公園等處最為壯觀，今年因暖冬，楓葉變色速度慢，建議民眾近期上山，可至慈雲寺先欣賞樹葉轉為金黃色的銀杏，還有準備冬眠的櫻花紅葉。

蕭明學也指出，阿里山公路自十字路往新中橫公路沿途，三角楓、楓香、青楓等已有近六成楓紅。

嘉義縣香林國小退休老師黃源明說，楓葉要轉紅的最大因素就是要低溫，且最好是日夜溫差大，十一月初阿里山曾出現攝氏五度低溫，而白天最高溫攝氏二十度的較大溫差，第一波楓紅報到，但隨著氣溫回暖、日夜溫差小，近兩週楓紅都維持紅綠色，變色速度減緩；往年大概十一月底、十二月初就可看到豔麗楓紅，今年慢約兩週，如持續這樣的氣溫，推估可能要等到聖誕節前後，才是賞楓最佳時節。

阿里山國家風景管理處遊憩課員呂美容表示，隙頂、二延平步道、樂野也有紅楓、青楓，但數量僅兩、三株，目前已逐漸轉紅。

位於阿里山鄉的豐山風景區也有上百株楓香、紅榨槭。豐吉飯店老闆簡天賞說，豐山的楓葉仍維持紅綠色，尚未轉為丹紅色，不過有遊客為了賞楓已提早訂房，十二月到明年農曆過年前，房間已被訂近九成滿。