〈南部〉「街藝狂饗」開幕 外國藝人表演獲滿堂彩

2017-11-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「二○一七街藝狂饗」街頭表演藝術盛會，昨晚在水萍塭公園開幕，九組國際神級街頭藝人同台較勁、輪番上陣，搞笑幽默的演出毫無冷場，彩排現場便已座無虛席，來自韓國的速繪喜劇雙人組Croquiky Brothers搶先登台，獲得滿堂彩。

廢除街頭藝人考試發證制度

為鼓勵所有入圍全國街頭表演大賽總決賽的參賽者，代理市長李孟諺逐一頒發「二○一七街藝狂饗」二十一組參賽者的入圍證書，他也藉由這次盛會場合，宣告南市將率先全國，廢除街頭藝人考試發證制度，將街頭藝術回歸市場及專業，期待台灣的街頭藝術改變從台南出發。

李孟諺表示，這幾年，街頭藝人考證制度不斷被大眾媒體重新檢視，這是好現象，表示正逐漸被重視。藝術的好與壞，以及街頭演出資格，本來就難由兩、三位評審論斷；更何況，街頭藝術起源於最接近群眾的表演型態，台南要做為「散步的城市」，街道就要更加與人親近，希望街頭藝術家能真正在這座城市裡生根，與台南共同呼吸成長。

昨晚開幕，高掛「SHOW藝炫技in臺南」大型布條，集結跨國街頭藝術夢幻陣容。包括日本氣球王子Syan、特技達人Syo、義大利Mr. Mustache鬍子先生、西班牙互動大師Thelmo Parole Promo、美國喜劇魔術泰斗Norm與泰國知名百變小丑ZIPPER等團隊，都輪番演出五分鐘精華版；壓軸則由兩組小丑喜劇團體NUTS & SHANTI、TOPPO & G-NYO合體演出，為夜晚帶來一片歡笑聲。

「二○一七街藝狂饗」今天還有全國街頭表演大賽總決賽，法國大型街頭劇場天團「表演特快車」的鎮團經典、結合鼓樂歡樂大遊行的《田園種子大進擊》，九組國際表演者和二十一組參賽者將在公園內輪番演出，同時還有創意市集與街頭藝術體驗、打卡集章換好禮等，讓民眾有玩又有拿。