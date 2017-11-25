〈南部〉台灣文學獎得獎作品 《吉卜拉》 今明演出

2017-11-25

台文館演講廳演出

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣文學館推動台灣文學品牌計畫，逐年演出「台灣文學獎」劇本創作金典獎作品，今年與盜火劇團合作推出二○一五年得獎作品《吉卜拉》舞台劇，將文學作品立體化，呈現在舞台上，將於今、明兩天在台文館演講廳演出兩場。

有興趣劇團可參與明年館方徵選

昨日台文館為這次首演宣傳，副館長蕭淑貞表示，「台灣文學獎」得獎作品回到台文館進行首演，並突破演講廳的空間限制，意義非凡。她並呼籲有興趣的劇團可先準備，參與明年館方的演出劇團徵選計畫，明年演出的劇本是二○一六年劇本創作金典獎《閉上雙眼是種罪》。

《吉卜拉》劇作家沈琬婷，創作靈感來自對生活周遭的觀察，她發現，家中的長輩與看護之間存在著一種專屬於他們的溝通模式，並擁有十分親近的關係，以此做為素材，創作了這個關於外籍看護帶著阿嬤逃亡的故事。

二○一五年「台灣文學獎」創作類劇本金典獎評審邱坤良表示，此劇將流傳於印尼民間的女神故事，與說故事者自身經驗相結合，並潛藏對主角命運的感慨，也將作品重心聚攏在主角娜蒂身上，發人省思。

盜火劇團是由留法導演謝東寧於二○一三年所創立，效法希臘神話英雄普羅米修斯「盜火」造福人類，企圖以劇場的力量走入人群、影響社會。