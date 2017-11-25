〈南部〉密醫生意太好 正牌診所挖角

2017-11-25

執業13年 預約患者絡繹不絕

〔記者蔡清華、洪定宏／高雄報導〕橋頭地檢署宣布破獲一起牙醫夥同密醫詐領健保案件，未取得合法醫師資格的陳姓男子從九十三年起在自家開設牙醫看診，生意好到被正牌診所挖角，偵訊後與牙醫診所負責人莊姓醫師依違反醫師法及詐欺罪嫌各以廿、五十萬元具保候傳。

高中畢業 被同條街牙醫挖走

承辦檢察官廿三日持搜索票，同步搜索莊姓醫師所開的牙醫診所與陳姓男子住處，連同診所行政人員、病患等六名證人帶回偵訊。

經查，現年五十一歲陳姓男子未取得合法醫師資格，但自九十三年起，在仁武區自家擺設牙醫看診設備，自行購買藥物，替病患看診及裝置假牙，看診生意不錯，預約患者絡繹不絕，在同一條路上開設牙醫診所的莊姓牙醫見陳病患眾多，明知陳是密醫，仍自去年十月起，涉嫌聘僱陳男在他的牙醫診所任職，為病患牙齒檢查、矯正。

涉詐領健保給付、假牙補助

陳男雖然只有高中畢業學歷，從民國七十七年起開始跟隨師傅學習製作齒模，接觸牙科久了，一些牙醫的專業技能也學了不少，坦言九十三年起就在自家幫人看牙齒。

陳姓男子利用高市府衛生局六十五歲銀髮族全額補助假牙裝置費用之政策，招攬民眾裝置假牙，並於病患看診、裝置假牙完畢後，在病歷表上蓋莊姓醫師之印章，製作不實之健保給付、假牙補助申報資料，據以分別向健保署、衛生局詐領健保給付、假牙補助。

目前初估莊姓醫師、陳男向健保署詐領金額約為二一四萬元，至於向衛生局詐領假牙補助之詳細金額，則由檢方深入清查中。