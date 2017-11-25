〈南部〉內門觀光休閒園區 明年底啟用

2017-11-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕內門觀光休閒園區已進入開發計畫書修正複審階段，高市觀光局評估最快明年底即可啟用，也為後續兩百卅公頃野生動物園計畫暖身。

將朝野生動物園模式經營

壽山動物園僅十公頃，空間有限，高雄市政府在縣市合併後，有意找尋合適空間，闢建較完善的動物園，後選在內門紫竹寺附近兩百卅公頃土地，計畫朝野生動物園模式經營，並規劃為多元主題式休憩園區，為旗美挹注觀光能量。

市議員林富寶在總質詢時關切內門動物園進度，觀光局長曾姿雯答詢時指出，第一期將先運用內門紫竹寺提供的十一‧五公頃土地，開闢內門觀光休閒園區，最快明年底即可營運。

曾姿雯說明，內門觀光休閒園區第一期範圍，包括紫竹寺前方紫竹民俗公園及南方共約十一．五公頃山坡地，由寺方以極低廉租金提供市府規劃，近兩年陸續完成水土保持、環境影響評估，開發計畫書也經修正後進入複審。

她指出，只要開發計畫書通過中央審議，市府會儘速爭取經費並進行招標，希望第一期計畫在明年底前開張，讓市民先感受內門的風光，粗估經費約四千萬元。

她表示，第一期內容有旅客服務中心、水鳥生態區等，水鳥生態區以保持山林原貌為主軸，規劃類似濕地一樣的棲息環境，吸引周遭鳥類群聚，部分鳥種也考慮從壽山動物園遷移。

曾姿雯說，因整個內門野生動物園預定地廣達兩百卅公頃，屆時可能朝招商模式推動，希望引進民間投資，首期觀光休閒園區一旦啟用，不但可替旗美地區增加觀光景點，也是為後續野生動物園暖身。