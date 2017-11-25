〈南部〉教局要學校清查娃娃機 教產工會︰荒唐

2017-11-25

要求各校普查周邊200米內

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市教育局前天發函給所屬高中職及國中小學，要求各校清查周邊兩百公尺內的「娃娃機」、「選物販賣機」等處所，並於本月二十九日回報完成，以利相關單位稽查；高雄市教育產業工會昨痛批「荒唐至極」！

教育局公文聲稱，因為接獲民眾檢舉，指娃娃機或選物販賣機的商品，可能含有色情、血腥、暴力、疑似電子煙等物品，危害學生身心健康，因此請各校協助調查周圍兩百公尺內，設有娃娃機、選物販賣機等處所，以利提供相關單位稽查。

此舉引發教育人員不滿，向教產工會投訴；教產工會昨痛批教育局「荒唐至極！」質疑「爾後學校老師是否得扮嫖客調查不良場所？校長嫖妓被逮是否可以說是為了調查學校周遭不良場所？」教產工會指出，教育局應落實行政減量及簡化相關評鑑，莫再動輒要求所有學校進行普查。

教育局解釋，各校平時都有校外聯巡機制，對校園周遭環境較為了解，所以才請各校協助提供相關資訊，以啟動市府跨局處合作機制，但絕對不會要求教育人員在有安全疑慮情況下執行，也不會強行要求校方人員提供查訪娃娃機台訊息。

教局︰為維護學生校外安全

教育局強調，近日接獲家長陳情，擔憂孩子流連夾娃娃機店，誤觸可能含有色情、血腥或暴力等商品，影響學習生活，雖然沒有具體指出地點，仍發函請各校協助調查。

教育局指出，這是依據行政院「新世代反毒策略行動綱領」與年度「維護校園安全工作實施計畫」、「學生校外生活輔導工作實施計畫」，調查校園周邊設有對學生身心健全發展影響的「娃娃機」、「選物販賣機」處所，希望能維護學生校外生活安全。