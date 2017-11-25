〈南部〉二戰日沉船憶「慟哭者」 高三女獲文學獎

2017-11-25

恆春工商徐璽荃 寫出悲慘故事

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕二戰末期一九四四年八月十九日，當時開往馬尼拉的日軍運輸艦「玉津丸」，在巴士海峽被美軍潛艇擊沉，共四千八百餘人喪生、生還者僅六十五人，不少恆春耆老都曾協助「處理」過漂流上岸的遺體，這段悲慘的故事，觸動恆春工商三年級學生徐璽荃內心，寫出短篇小說「慟哭者」，獲全國高中職奇幻文學獎二獎肯定，也是恆春工商校史頭一遭。

小說中先以「這批士兵是來自日軍的運輸船『玉津丸』號，在巴士海峽遭到美國潛水艇的魚雷攻擊，這不是第一批更不會是最後一批，太平洋戰爭打到現在，帝國補給愈來愈吃緊。初步估計，起碼全船約五千多人喪生。這個數字代表的是甚麼？是日軍補給又少了五千人，是台日又少了五千多的兵，是他們還有四千多士兵的屍體要燒。」點出時代背景。

緊接著以杜撰的「灣生」角色明仔，與當年倖存的中嶋秀次巧妙結合，訴說當年被迫從軍者、慰安婦及日本灣生在大時代下的無奈，八千多字的小說幾無冷場，緊扣『玉津丸』號沉沒後遺體漂流上岸引發的風波，讀過的師長都盛讚徐璽荃考據完整，簡直可以拍成電影。

從小喜愛文學創作的徐璽荃說，隨著家人從北部到恆春定居後，一直對當地文史很有興趣，八月間看到潮音寺日人慰靈相關新聞，開始上網找尋當年的「玉津丸」慘劇，內心極度悸動下，一個多月就完成這篇小說。