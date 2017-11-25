〈南部〉綠島陳昇演唱會延期 議員：消防局誤發海禁

2017-11-25

當天風浪船長研判可開航

〔記者黃明堂／台東報導〕歌手陳昇十月十四日晚間在綠島舉辦演唱會，十三班往綠島輪船幾乎班班訂位客滿，但開出四班就停航了，陳昇演唱會也喊卡。原來當天豪雨，台東消防局上午卻發布「海岸線管制」，雖然二小時後取消，但船都不開了，演唱會也已宣布延期。

綠島籍台東縣議員謝賢裕昨天質詢時揭露此事。他說，他利用觀光淡季促成舉辦陳昇演唱會，就是要帶動綠島觀光潮，以每艘船載三百人計算，至少能為島上帶進三千多位觀光客。當天一早，船長根據海象研判風浪並未構成危險，清晨決定全天正常開航，陳昇臉書也於一早宣布演唱會照辦。

開出4班船停航2小時後取消

他說，因消防局誤發海禁，早上開出四班船就停開了，中午雖取消海禁，但訂位都被取消了，客人沒了，船公司當然也不開船了。

十月十四日受卡努颱風及東北季風共伴效應影響，台東下起大雨，連知本溫泉的飯店都被土石流衝入，全縣多處淹水。台東縣政府緊急宣布中午後停班停課，消防局上午十點左右，宣布中午十二點起災害應變中心二級開設，同時緊急依「災害防救法」發布山區、河川管制區，還公告縣內各港口（泊、區）列入管制區。

消防局：根據氣象發佈管制

消防局長管建興說，當天豪雨，根據氣象預報，海上會有長浪發生，擔心影響民眾在海岸的安全，才發布海岸管制，富岡港區的海巡單位也據此管制船隻進出，後來船公司反映當天海上風浪很好，中午時取消海岸線管制。

管建興說，從發布海管到取消之間僅二個小時，解禁後船隻繼續停駛的另一原因是港內有漂流木阻礙航道。

管建興說，經此事後，消防局已決定未來災害發生時，船隻是否可以開航，都由台灣港務局花蓮港分公司統一決定，就好像飛機是否起降，都由航空站依專業判斷一樣。

陳昇當天演唱會取消後，延至十一月十八日晚間舉辦，順利唱完，但隔天又受東北季風影響，船班全部取消，歌迷被迫「關島」一天。