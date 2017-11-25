〈南部〉水環境改善二階段 48.4億爭取前瞻

2017-11-25

〔記者楊金城／新營報導〕再接再厲，前瞻基礎建設—全國水環境改善計畫第一批獲核定案件，台南市有鹽水月津港、台南運河、竹溪等三案十件工程獲核定八．九億元，市府水利局彙整第二階段水環境改善工程計畫共七案三十一件、總經費約四十八．四億元，將在十一月底提報經濟部爭取前瞻補助。

水利局副局長黃文彥說，第一階段水環境改善計畫都已完成工程設計，趕辦發包作業，第二階段提報的七案三十一件水環境改善工程計畫，除延續月津港、運河、竹溪水環境等三案十九件改善計畫，另提報鹽水溪、曾文溪、二仁溪、將軍漁港周邊水環境等四案十二件改善計畫。提案需先召開地方說明會，並由市長召集府內、專家學者審查，十分嚴謹。

台南運河第一階段前瞻水環境建設在更新安平水資源回收中心設施，截流污水，改善水質為主，運河並將轉型為觀光旅遊功能，配合市府推動運河遊船計畫，第二階段提案由市府跨局處合作以「運河光流域」為主軸，分運河周邊景觀改善、運河水質改善及安平水資中心污水水質處理功能提升等三方向提案，共十五件計畫、廿三．六億元。

竹溪為府城深具歷史意義的天然都會型河川，市府在第二階段前瞻水環境提報竹溪水環境營造第二期工程共三件計畫、一．四億元，目前並已在竹溪中游發包新建一座日處理量達二萬二千噸的水質淨化場。

鹽水月津港在第二階段提報一件六千六百萬元新建一座日處理量一千四百噸的水質淨化場、污水截流，改善月津港親水公園水質，另第二階段新提報的鹽水溪水環境改善有海尾寮排水景觀、新和重劃區滯洪池景觀營造、和順污水處理廠等五件計畫十五．二億元。

二仁溪水環境改善提報虎尾寮水資源回收中心改善、「仁德之心」滯洪池、二仁溪下游河畔景觀營造等五件計畫六．八億元，曾文溪水環境改善提報溪尾排水和安定排水滯洪池景觀工程，將軍漁港周邊水環境改善提報親水環境營造工程。