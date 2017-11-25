〈南部〉捷運第一期藍線規劃費等墊付案 議會通過

2017-11-25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會昨天變更議程回復大會，審查市府墊付款案，包括台南捷運高架單軌系統第一期藍線規劃費一千八百萬元等墊付案均獲通過。

根據交通局的規劃，台南捷運採用高架化跨座式單軌系統，共有二條優先路線。其中，中華路環線的「藍線第一期」，即以鐵路為界，先建東半環，自台鐵大橋站沿中華路、中華東路至大同路站。

交通局表示，第一期藍線經中央核定列入前瞻計畫第一期特別預算，補助規劃作業經費一千五百萬元，市府配合款三百萬元，共一千八百萬元。為爭取時效，送議會同意先行墊付，以辦理後續相作業。

市議員蔡育輝、盧崑福昨天質疑台南人口才多少人，竟要花幾百億元蓋捷運，後續營運也要花錢維持，未來如果失敗怎麼辦？市府財務評估不能太過樂觀。蔡育輝說，他不反對該預算，但提醒市府應該要注意這些問題。

市議員呂維胤則表示，藍線目前只先建半環，未來應該繼續延伸中華南、西、北路完成環線，才能更具效益。台北當初蓋捷運交通混亂也是怨聲載道，但想像現在台北如果沒有捷運，交通會是什麼樣子？台南捷運的興建，是在做廿年後的工程，而且未來有助於紓解安平的交通。

另外，昨天會中針對市議員陳朝來有關房屋稅自治條例及諮詢性公投自治條例等提案激烈爭論，民進黨以牴觸中央法令為由反對。經民進黨團總召邱莉莉與蔡育輝協調後，認為提案人陳朝來並未出席，房屋稅自治條例保留至下次大會再討論，而諮詢性公投因中央已有立法，民進黨認為多此一舉而未獲通過。隨後，蔡育輝不滿提出清點人數，因出席人數不足而流會。