〈南部〉總經費186億 捷運藍線109年底開工

2017-11-25

捷運工程處籌備處揭牌

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市捷運工程處籌備處昨天揭牌成立，宣告首條藍線捷運先期作業邁入實質規劃階段，可望於一○九年底開工，預定一一四年完工，計畫總經費一八六億元。

至於外界關注目前「有計畫無錢做」？交通部高速鐵路工程局代理主任秘書饒國政表示，藍線可行性計畫正審查中，通過後再提送較細部的綜合規劃，就能把建設工程列入前瞻計畫滾動檢討中核列補助經費，南市地方配合款約三至四成。

副市長張政源主持揭牌儀式，強調「台南捷運是玩真的」，「今天不做、明天會後悔」，南市是目前六都唯一無捷運，籌備處的成立代表推動決心，藍線第一階段和綠線都納入前瞻計畫，藍線已獲中央補助綜合規劃費一千五百萬元，未來期望藉先進運輸系統翻轉城市。

交通局長林炎成也透露，為了培養客源，明年將依藍線第一期路線，先開辦電動巴士，測試民意反應。

明年依一期路線開辦電動巴士

南市先進運輸系統將採用高架化跨座式單軌系統，目前已納入前瞻計畫的路線為「藍線第一期」與「綠線」二條優先路廊。「藍線第一期」為環線路廊，路線長八．六公里，規劃車站十四站，自台鐵大橋站沿中華路、中華東路至大同路站，營運班距五到十分鐘；「綠線」為東西橫貫線，自平實轉運站至永華市政中心，兩條路線可於平實轉運站互相轉乘。

林炎成表示，目前藍線可行性研究報告已完成並送到交通部審查，綠線則正在修正報告，藍線可行性報告若獲中央審核通過，即可接續辦理綜合規劃，可望於一○九年底開工，預定一一四年完工。

捷運工程處籌備處主任由工務局副總工程司秦繼孔出任。未來籌備處將會逐步轉型為正式機關，並且負責全市捷運、先進運輸以及鐵路立體化等軌道運輸的相關業務。