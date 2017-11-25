〈南部〉秋冬空污 65%為外縣市與境外

2017-11-25

東北季風期間 境內產生佔35％

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市環保局從全台空氣品質變化趨勢統計發現，在秋冬季節東北季風盛行期間，高雄市空氣污染物的來源，境內產生約佔卅五％、外縣市約佔四十一％及境外約佔廿四％，而高雄市地理位置，剛好位在污染累積處，讓高雄市長期背負空污惡名。

環保局表示，環保署委由高市府針對高雄市石化區進行一項為期兩年的總體評鑑計畫，經各相關學者專家研究發現，高雄市東北季風盛行之際，主要空氣污染來源並非在境內產生，這項計畫成果預計在下個月正式發表。

環保局以廿三日全台空氣品質變化分析，並將變化製作成動畫影片，呈現空氣污染物移動情況，明顯看出東北季風夾帶大量污染，經境外傳輸由北而南向南部地區擴散。

位處污染累積處 長期背負惡名

中部地區於當天中午起開始惡化，污染物一路向南，到下午五點左右污染情況明顯集中在南部，高市在晚間八點左右，陸續出現紅色等級，環保局啟動緊急應變機制，通報各大工廠配合減少排放量，直到廿四日凌晨過後，各測站陸續脫離紅色等級。

為因應這波強勁的東北季風夾帶大量污染南下，環保局於廿三日傍晚五點卅分，通報中鋼、台塑、中油林園等十三家主要汽電共生廠啟動應變機制，配合以降載或加藥（污染吸收劑）等方式，降低空氣污染物排放。

環保局指出，今年初就完成空品不良期間的任務規劃，十一月份起進一步要求台電興達電廠及各主要汽電共生廠，在空品不良期間，應採取配合降載及加藥等措施，減少空氣污染物排放，總計已削減氮氧化物九十四公噸、硫氧化物一○五公噸、懸浮微粒七．六公噸、細懸浮微粒四．九五公噸。