〈南部〉屏東咖啡交易中心啟用 潘孟安主持首拍

2017-11-25

〔記者羅欣貞／泰武報導〕屏東縣咖啡種植面積超過三百五十公頃，咖啡農約三百六十戶，居全台之冠，為了讓交易價格透明，縣府在八八風災後重建的吾拉魯滋部落成立「屏東咖啡交易中心」，昨天啟用隨即進行首場拍賣，這也是台灣首座直接設在產地的咖啡交易中心。

設在吾拉魯滋部落

屏縣咖啡以原住民鄉種最多，縣府近年輔導成立「屏東縣原鄉咖啡聯盟」，由霧台、三地門、瑪家、泰武、來義、春日等鄉農民組成，已逐漸打開知名度，前天還與美國夏威夷州的依斯拉咖啡公司簽訂備忘錄，未來十年將採購七公噸屏東原鄉咖啡生豆，銷往歐美市場。

為讓產地咖啡價格更透明，縣府進一步在吾拉魯滋部落成立「屏東咖啡交易中心」，兼具收購、拍賣、交易、專業訓練、烘焙等功能。

每公斤生豆賣3600元

縣長潘孟安昨天上午主持啟用儀式，隨即化身精品咖啡拍賣官，示範從莊園介紹、咖啡試飲、買家透過手機連線出價、三十秒後開標等標準流程。昨天最高價每公斤生豆賣到三千六百元。

咖啡農羅仁光表示，過去都是買家直接向咖啡農收購，價格隨對方開，農民只能單打獨鬥面對業者，如今有了交易平台，收購、拍賣價透明，相信收益會提高。

屏縣原住民處處長伍麗華表示，交易中心所在的泰武有機咖啡產業發展館，已建置農藥殘留檢驗、後製加工、烘焙等專業設備，除在產季收購咖啡，也會不定期舉辦精品咖啡拍賣會，讓各界認識屏東咖啡。

伍麗華分析，目前全縣咖啡種植面積約三百五十公頃、四十個品牌，以每年十月到隔年二月產季計算，生豆總產量約三百六十五噸，未來若有更多買家前來，勢必要提高產量才可供貨，目前正輔導農民加強管理技術。