〈台北都會〉北市鄰里交通改善推兩年 車禍少三成

2017-11-25

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府以打造行人安全環境、減少違規停車為目的，實施「鄰里交通改善」計畫至今兩年，台北市長柯文哲昨主持交通會報，自豪是「有感政策」，讓車禍件數少了三成，只是媒體很少報，大家不太了解。

鄰里交通改善計畫從二○一四年八月推動，針對路寬未達十二公尺的鄰里巷道，劃設標線型人行道，禁停標線及規劃汽機車停車格位，目標二○二○年將全市四五六里全部納入；而計畫實施兩年多年，已有二五六個里參與。

柯文哲則自豪稱，市府做過研究，有實施計畫的里，車禍件數真的少了，這不得了，路畫整齊除了好走，還能減少機車、單車事故，對於北市環境安全很重要。柯還說，這（指計畫）到下一次里長選舉會變成指標，沒有參加的里會有壓力。

柯文哲口中數據，則來自交通局於二○一五年的統計。交通局數據顯示，二○一五年實施交通鄰里改善計畫的三十個里，全年肇事件數減少三八八件，平均降低三十三％；傷亡人數則減少二八五件。

但研考會昨報告指出，查證後發現硬體部分，有私設斜坡道、設施物未貼反光片等缺失，還有舊有標線未塗除、車輛違停等情形須改善。

柯文哲因此說，鄰里交通改善計畫是有感計畫，還沒做的要做好，做好的要維持，下令制定維護計畫，每半年要巡一次，由各個行政區排班，交通局訂出規劃案後要確實執行。