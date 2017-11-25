〈台北都會〉跨境電商運用 北市府「一站式」服務

2017-11-25

〔記者蕭婷方／台北報導〕因應跨境電商蓬勃發展趨勢，北市產業發展局首推「台北市企業運用跨境平台拓銷市場計畫」，提供一站式「諮詢」、「診斷」、「輔導」及「課程」等服務，協助企業找出適合的商業模式與操作方向，建立電商團隊與運營能力，目前有五十二家企業受惠。

跨境電商蓬勃發展，預估二○二二年前跨境電商將占電子商務服務銷售額五分之一，亞太地區將成為全球最大跨境電商進口區域。但綜觀北市，台北市從事進出口企業約有八萬多家，大多是批發零售業及傳統產業，產業結構面臨調整。

產發局提供企業建立電商團隊與運營能力一站式服務，在企業諮詢面，該計畫提供一對一專業顧問諮詢，協助解決平台選擇、操作及行銷等經營問題；並開辦跨境電商高效班，全程實機操作培訓人才。

阿里巴巴、亞馬遜 分享發展趨勢

為積極協助台北市企業與世界市場通路接軌，產發局昨舉辦跨境電商論壇，邀請「阿里巴巴」、「亞馬遜」兩大電商平台業者，分享B2B以及B2C跨境電商發展趨勢。

出席論壇的台北市長柯文哲致詞時表示，未來藉由跨境電商平台運用數位科技，可促進企業轉型升級；至於新創產業，也要讓他們開始做電商，「將來有一天，我們台北小店，都能透過跨境電商平台，做全球的生意。」吸引世人的目光與訂單。

「阿里巴巴」跨境貿易事業部營運總監郭奕麟會上分享，目前電商整體買家流量主要來自歐美國家，不過東南亞、南歐、南美，甚至非洲國家的流量也逐漸增長。

「亞馬遜」全球開店亞太區負責人戴竫斐則說，目前小批量、多批次及客製化生產模式將取代傳統標準化生產，製造業勢必面臨轉型。