〈台北都會〉復康巴士納敬老卡優惠 北市府搖頭

2017-11-25

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕鼓勵長者走出家門，持有敬老卡與愛心卡的長者可持卡免費搭公車、捷運及貓纜、進出公營場館。不過，北市議員簡舒培昨指出，目前北市有五萬三千多名身心障礙長者搭乘復康巴士，每年平均也有超過五十七萬一千搭乘人次，盼北市府應立即將復康巴士服務納敬老卡交通優惠，讓台北成為真正的首善敬老之都。

對此，北市社會局與北市公共運輸處均回應，「現階段尚無將復康巴士納敬老卡優惠」。

復康巴士服務行之有年，收費標準為計程車費率的三分之一，是許多身心障礙長輩的重要交通工具。

簡舒培調閱資料指出，北市目前六十五歲以上的身心障礙長者人數有五萬三四一七人，佔身障總人數比例四十四％；截至今年十月為止，復康巴士的服務趟次高達五十七萬一四一一次，以身心障礙長者所佔人數比例推估，有將近廿五萬人次的身心障礙長者搭乘復康巴士。

簡舒培認為，北市府的敬老卡政策，僅補助公車、捷運及部分公營場館，對身心障礙長者的實際需求不夠友善，導致五萬多名身心障礙長者僅能對敬老交通優惠乾瞪眼。

公運處科長王郁凱解釋，復康巴士的搭乘費用三分之二由市府補貼，價格本身就優惠，且低收入戶另享有每個月八趟免費搭乘的補貼，與一般公車、捷運的優惠不一樣，因此當初復康巴士才沒有納進敬老卡的服務項目中。

至於未來是否納入，王郁凱說，目前沒有這個規劃，也還沒有正式討論這件事。社會局也回應，考量年紀大身心障礙長者已有補助部分車資，現階段尚無將復康巴士納入敬老卡的優惠範圍內。