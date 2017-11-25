〈台北都會〉北市長輩持愛心卡 今起捷運、貓纜免費

2017-11-25

比照敬老卡優惠

〔記者黃建豪／台北報導〕為鼓勵四十三萬名六十五歲以上長者多外出，台北市政府發有「敬老卡」，每月提供四八○元額度，可免費搭乘公車、捷運，甚至貓纜與市有公營場館 ，但持「愛心悠遊卡」的五萬多名六十五歲以上身心障礙長者卻未享有同等福利，為此，台北市公共運輸處昨宣布，愛心卡從今起（十一月二十五日）比照敬老卡擴大使用範圍。

設籍北市並實際居住的六十五歲長者、年滿五十五歲原住民，可向區公所申請敬老卡；身心障礙者則可申請愛心卡，原本僅能免費搭乘公車，去年敬老卡先擴大服務範圍後，愛心卡卻沒比照辦理，除公車之外，捷運等服務依舊收費，北市又限制兩卡只能擇一申請，讓已持有愛心卡的六十五歲以上身心障礙者不滿差別待遇，導致區公所曾在兩天內接到近四百通投訴電話。

十一月初台北市議員簡舒培於議會質詢該問題時，痛批台北市長柯文哲只會解決片段問題，卻不知做政策通盤檢討，柯當下錯愕，祕書長張哲揚解釋有系統問題，柯則坦然認錯，承諾以「最速件處理」。

卡片要先辦理註記

直到昨天，公運處宣布從十一月二十五日起，六十五歲以上持愛心悠遊卡市民及五十五歲以上持愛心卡的台北市原住民，要先持愛心卡至捷運站服務台、查詢機及各區公所展期機辦理卡片加註，才能將每月四八○元的乘車補助，比照敬老卡擴大至捷運、貓纜等場所使用。

公運處提醒，若愛心卡持有人符合資格，但無法完成註記的話，持卡人必須到區公所辦理愛心卡歸戶手續及加註作業，屆時才能比照敬老卡擴大使用範圍。

市有公營場館也適用

敬老卡和愛心卡的優惠服務範圍，具體包括大台北市區公車、台北捷運、士林官邸正館入館、貓空纜車、北投會館健身房、山豬窟游泳池、民生社區活動中心健身房及桌球室、葫蘆洲運動公園、博嘉運動公園、洲美運動公園游泳池。

此外，持卡片搭乘敬老愛心車隊計程車也有補貼，車資一百元以下補助十六元、車資一百元以上補助三十二元。就算四八○元免費點數用完，持卡搭乘公車、捷運仍然有半價優惠。