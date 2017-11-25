〈台北都會〉新北板信雙子星、基隆大四美百貨 可望蟬聯地王

2017-11-25

新北新莊等6區 交易量增逾2成

〔記者盧賢秀、賴筱桐／綜合報導〕新北市、基隆市的各地政事務所都已召開公告土地現值暨重新規定地價說明會，新北市的房屋交易量呈成長趨勢，其中新莊、泰山、蘆洲等區，交易量超過兩成。基隆市受景氣影響，不動產交易量較前一年度略有下滑，不過價格仍微幅上揚。

地政事務所人員蒐集不動產交易登錄價格及新建案預售價，新北市最貴地段是位於板橋區新府路與縣民大道交叉口的板信商業銀行雙子星總部大樓，已連續七年蟬聯新北地王，一○六年公告土地現值每坪約兩百五十七萬元，業界預估，板信雙子星大樓明年仍有機會再登新北地王寶座。

地政局主任秘書徐鳳儀說，據統計，一○五年九月至一○六年八月，新北市房屋移轉棟數平均比前一年同期上漲十四．七％，交易量從四萬四千五百餘棟增加到五萬一千餘棟，其中新莊、泰山、蘆洲、新店、鶯歌、淡水等行政區，交易量成長都超過兩成。

基隆交易量略減價格微揚

另外，據基隆市地政處統計，基隆市今年調查期間的土地與建物交易量，總共一萬八千多件，較前一年度減少了一千二百多件，減幅六．四四％，可能受大環境景氣影響。

不過地政事務所蒐集交易行情，預估一○七年不動產價格平均有一％至四％的波動空間。最貴的區段在仁愛區廟口周邊，愛三路四十九巷口至九十八巷口，從八十七年就蟬聯地王的大四美百貨，一○六年公告土地現值每坪約一百七十一萬餘元，預估明年仍可能是基隆地王。

基隆火車站南站廣場今年十月初才啟用，中山橋孝四路引道也拆除了，環境變好，但一百多公尺外的公園街和自來街老舊社區，商機仍蕭條，市議員莊榮欽與韓良圻希望調降公告土地現值。

對此地政處地價科長張欣怡說，公園街與自來街一帶從九十三年起就調降公告土地現值，一○三年起持平，目前環境已有所改變，將提報地價評議委員會審議參考。