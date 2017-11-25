〈台北都會〉柯P12.5億二備金 議會初審砍到剩9億

2017-11-25

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲連續兩年編列史上最高十二．五億元二備金，明年度又要續編；不過，攤開柯上任以來動用二備金先例，慘遭各黨議員批評使用浮濫、執行率不佳，均揚言要砍。北市議會財建委員會昨初審通過二備金，大砍三億五千萬元，只剩九億元，後續將經政黨協商後再送大會討論。

附帶決議 禁支付規劃費

財委會昨也做成附帶決議，未來市府不得以第二預備金先行支付工程規劃費，規避議會監督，若有此情事，市府應追究相關人員責任。

柯文哲上任以來，二備金每年均動用表決，在民進黨、親民問政小組與無黨籍議員支持下才勉強通過，今年市府續編史上最高十二．五億元再掀爭議。

審查會議昨一開始，議員陳重文先批，柯市府自上任第一年，以預算程序冗長、難以即時反應政策需求為由，常先動支二備金進行大型政策先期規劃，遭批以規劃費綁架隔年度一般公務預算與基金。陳大砍二備金，並提附帶決議，不得以二備金支付工程規劃費，北市沒有緊急工程需要做先期規劃。

主計處長梁秀菊為二備金護航，解釋預算程序冗長，推動政策緩不濟急，說明市府已檢討動支標準，「先期作業經費可編列二備金，工程細部設計費及工程建照費則要先送議會備查」。不過，隨即遭到在場議員砲轟。

議員陳彥伯批，「備查」僅是告知議員動支項目，要議會為市府濫用預算蓋章背書。財委會召集人戴錫欽也認為，預算動支全台標準一致，北市不該以此理由規避預算審查，通過此動議。

由於二備金審查時僅有新黨、國民黨及無黨籍議員在場，對於財建委員會初審通過九億元版本，民進黨籍北市議員顏聖冠認為，二備金額應回歸實質討論，視市政需要再來討論；但她也強調，若市府刻意規避議會監督，「就不會全數讓它通過」。