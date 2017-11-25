〈台北都會〉北市208頂樓專案 12/15起強制拆除

2017-11-25

〔記者黃建豪／台北報導〕新北市中和區違建公寓大火造成九死事故，讓違建問題再受關注。台北市長柯文哲昨強調，北市是頂樓加蓋一定拆，近期將召集消防局、警察局和建管處進行通盤檢討。北市建築管理工程處指出，北市已有「二○八頂樓專案」，將全市所有隔間兩間以上的違建列管，十二月十五日就會進場強制拆除。

柯：頂加一定拆 沒警報器優先

柯文哲昨坦承，中和公寓火災發生後，北市府昨上午就開會討論，但他不贊成只針對個案，而是要做通案處理，「目前台北市是頂樓加蓋一定拆」，因為違建上再蓋違建，那結構都有問題，雖然一九九五年以前的既存違建有大赦條款，在排拆違建上有優先順序，但沒有加裝住警器、火災警報器的會優先拆，所以整個做法就是，即使是違建也要安全。

建管處緩頰稱，並不是頂樓加蓋就會立刻拆，市長的意思，應該是屋頂上加兩層的雙層違建才優先拆除，另外頂樓加蓋有隔間的部分，也會是優先拆除對象。

至於台北市有無列管隔間套房，建管處表示，合法建築物隔成多間套房出租，屬於民法的房屋租賃行為，涉屬私權，沒有目的事業主管機關，因此建管處並無列管清冊。

建管處統計亦指出，北市一九九五年後的新違建共有二萬八千件，依拆除人力六十四人來說，加上民眾自行拆除，近十年平均每年會拆掉五○○八件違建，因列管案件眾多，處理順序上，除針對頂樓雙層或隔間違建外，依二○○五年以後新違建優先，其次是三百平方公尺以上大型違建，之後才是一九九五年以後違建。

而北市屋頂既存違建達二萬六千件，當前做法，是由消防局輔導改善設置住宅用火災警報器，倘拒絕改善，消防局就會通報建管處優先查報拆除。

208件 已有68件著手改善

建管處正工程師洪德豪表示，頂樓加蓋部分，北市不允許加蓋隔間，意即室內房間不能超過兩個，目前台北有二○八件，今年十月公告「二○八頂樓專案」後，已有六十八件著手改善，其餘一四○件尚未改善，在十二月十四日改善期限過後，十五日起就會排定拆除順序，執行強制拆除作業。