〈台北都會〉百元「貢寮鮑福隆便當」 美味親民

2017-11-25

養殖戶申請產銷履歷驗證

〔記者何玉華／新北報導〕貢寮區飼養的「貢寮鮑」進入採收季節，貢寮區漁會首度與福隆便當業者合作，即日起至明年一月底推出百元「期間限定貢寮鮑福隆便當」；養殖戶今年並將申請「產銷履歷」驗證，希望展現貢寮鮑「安心、在地」的優勢。

市長朱立倫表示，「貢寮鮑」是在貢寮當地潮間帶飼養的九孔及黑盤鮑，吃海菜長大，九孔口味Ｑ彈嚼勁，黑盤鮑鮮嫩甜美。目前已有廿六家貢寮鮑養殖業者取得「農漁產品安心標章」認證，並發給具有QR碼的貼紙，掃描就能即時知道產品經營業者、聯絡方式、養殖場地點及產品檢驗報告等資訊，漁會並輔導養殖戶申請「產銷履歷」驗證，讓民眾更信任貢寮鮑「安心、在地」的優勢。

漁業及漁港事業管理處處長汪昭華指出，九孔達到一斤至少廿五至卅顆，黑盤鮑則是一斤約十二到十五顆，品質穩定才能上市；目前剛上市每斤約六百元，估計今年產值可達到一億五千萬元。

貢寮鮑滋養餐 即日起認桌

漁會為了打破貢寮鮑給人高單價的距離感，首度與福隆兩家便當業者推出「期間限定貢寮鮑福隆便當」，即日起至明年一月底，每份一百元，並將於十二月十七日在澳底漁港舉行限量兩百份貢寮鮑搶購，還有即日起至十二月一日中午「貢寮鮑滋養餐」認桌，每人限認一桌，採網路報名，活動單位將於十二月一日下午五點前，抽出廿名幸運民眾。