〈台北都會〉新北歡樂耶誕城點燈 光雕秀恐龍現身

2017-11-25

〔記者何玉華／新北報導〕「新北市歡樂耶誕城」昨由市長朱立倫領軍點燈揭開序幕，將持續到明年元旦，活動以馬戲團為主題，並將投影範圍擴大到板橋車站大樓，燈區也延伸到站前廣場及萬坪公園；今、明兩天率先登場的是「童趣嘉年華」，邀請小朋友歡迎的人氣卡通明星，在板橋車站站前廣場與親子同歡。

朱立倫說，新北市歡樂耶誕城邁入第七年，已成為台灣最具代表性的國際級觀光活動之一，去年廣受市民及國內外旅客好評的光雕秀，今年再創新紀錄，投影面積範圍擴大到板橋車站，達八千七百九十四平方公尺，活動期間每日下午五點半至十點，每半點進行七分鐘投影光雕主燈秀。

桑塔熊家族奇幻旅程 主燈絢麗

今年光雕主燈秀以桑塔熊家族奇幻經歷為主軸，有億萬年前地球上的霸主恐龍現身市府大樓，還有如魔法古堡般的無盡長樓、華麗的幻鏡世界以及眼花撩亂的萬花筒舞池等，最後桑塔熊家族回到現代時空，帶領民眾如身歷其境共遊奇妙旅程。

燈區除了「市府魔幻燈區」，今年還延伸到「站前閃耀燈區」及「萬坪卡通燈區」，三大燈區各有特色；而今、明兩天週末假期，板橋車站站前廣場，率先由韓國人氣動畫Pororo，TAYO、POLI波力、大耳查布、粉紅豬小妹、PJ MASKS和迷你特工T-BUSTER等超多小朋友喜愛的卡通巨星一起唱跳。

限定雪花浪漫紛飛 只今天一場

觀光旅遊局指出，今天還有限定一天的雪花紛飛，將在站前廣場舉辦「耶誕光之舞」首映，七彩燈光隨著音樂旋律搭配浪漫雪花，耶誕不出國看雪，一樣很精彩；「耶誕光之舞」活動期間每天下午五點四十五分到九點四十五分，每十五分、四十五分時展演，每次三分鐘。