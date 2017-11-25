〈北部〉宜蘭有機茶評鑑 林立偉獲茶王

2017-11-25

得獎茶1斤2萬元

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與冬山鄉農會辦理全縣有機茶品級評鑑，希望建立有機品牌，提升茶葉價格增加農民收益；經評選，四十歲林立偉的茶葉被評為「茶王」，一斤可賣兩萬元；不過，林立偉說，他希望有機茶能廣泛推廣，讓更多農友投入種植降低單價，才會有更多民眾能喝得健康。

宜蘭縣茶葉種植面積達一百六十三公頃，有機茶僅十六．五六公頃，大多以自營自售、批發及農會代銷方式銷售；昨天首度辦理宜蘭縣有機茶品級評鑑，有來自冬山鄉、三星鄉、大同鄉及礁溪鄉等十名具有機驗證茶農參與，希望為有機茶建立品牌。

評鑑結果，來自大同鄉的茶農林立偉，他的有機茶被評為「茶王」；三星鄉茶農謝朝陽則獲金質獎。另，陳金生、張碧鳳、李丹源、賴審、塗天賜、 林文德、劉向群等七名茶農獲得優質獎。

林立偉廿五歲就繼承家裡茶園，種茶資歷十五年；八年前開始用有機耕作種茶，這次獲獎的「茶王」，一斤可賣兩萬元。農委會茶葉改良場副場長邱垂豐說，林立偉的有機茶發酵得很好，滋味甘甜滑嫩，外觀也很漂亮，才會被評選為有機茶王，有機茶不能噴農藥與化學肥料，常會遇到病蟲害，因此產量少，要種出好的品質不容易。

林立偉指出，從小住在茶鄉，當完兵就投入種茶行列，有機茶跟慣行農法種植的茶相比，產量少了八成，開始種植的前三年都虧損，這次獲獎關鍵是在這批茶採收前，剛好有一週的好天氣，有利於茶葉烘乾。