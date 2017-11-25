〈北部〉遊歷多國拍照 宜蘭囝仔返鄉記錄原民

2017-11-25

陳浡濬年僅19歲 辦首場個展

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立羅東高商畢業，年僅十九歲的陳浡濬，年紀輕輕就因攝影才華被青睞，加入國際級攝影工作室，走遍世界四大洲，拍出一張張充滿人文及環境關懷的照片，成為國際級攝影師；十二月二日回到家鄉宜蘭舉辦人生第一場攝影個展，以花蓮阿美族原住民為主題，希望透過鏡頭讓全世界看見台灣美麗的原住民文化。

陳浡濬國中時期個性內向，不擅對話，人緣並不好；他看見街上遊民，覺得很貼近自己，開始與遊民聊天，許多經歷感同身受流下眼淚，他決定用相機記錄街友的故事，從此踏上攝影之路。

知名人物、貧民窟 都曾當上主角

陳浡濬善於捕捉人物表情與構圖，攝影才華逐漸被看見；透過拍照獲得成就感，也開始願意與人接觸，高中時期就開始自己接案拍照，畢業後就踏入職場。因緣際會，在馬來西亞接案拍照時，被國際級攝影師王睦宗賞識，加入王睦宗的Zung國際攝影工作室。

加入工作室後，陳浡濬搭著飛機到世界各地拍照，全球五大洲只剩下非洲沒去過，對攝影有濃厚熱情的他，曾為了拍韓國因都更即將消失的貧民窟，一個人在攝氏七度低溫凍了一夜；美國前總統克林頓、知名演員瑪麗恩．柯特及馬來西亞王族，都曾是他底片的主角。

花一個月拍攝阿美族文化

今年八月，陳浡濬花了一個月，到花蓮拍攝阿美族原住民文化，遇上颱風也不退縮，就是要把照片拍好；十二月二日中午十二點至晚上九點，他將在礁溪鄉邦比諾義式冰淇淋店展出個展。陳浡濬說，攝影是他的生命，他喜歡透過攝影去了解不同階層的人與文化，透過照片把故事分享出去。

陳浡濬說，台灣原住民文化非常美，但許多舞蹈、服裝及語言都逐漸消失，透過他的鏡頭，希望讓世界各地的人，都認識台灣原住民，他首場攝影個展辦在家鄉，未來也會以宜蘭農村四季為主題，拍攝一系列的照片，讓更多人認識宜蘭。