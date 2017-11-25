〈北部〉警喪火窟 苗縣長致悼慰問

2017-11-25

王母希望政府加強租屋管理

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新北市中和區廿二日晚間發生九死火警，其中一名罹難者為台北市信義警分局警員王志偉，他是苗栗縣子弟，苗栗縣長徐耀昌昨天到王的靈堂致悼慰問；王母感謝各界的關心，她除斥責涉嫌縱火的男子李國輝「太離譜！」也希望政府加強租屋相關規範管理，不要再有不幸發生。

四十二歲的王志偉老家在苗栗市，八十四年警專畢業後，先後在新北市警局、台北市警局服務。

王志偉從警以來盡忠職守，且侍親至孝，節儉孝順的他，每個月的薪水，除基本的生活開銷，其餘都寄回苗栗老家貼補家用，這回碰上火劫，家人與同事均感不捨與難過。

王母說，兒子畢業後，分發到新北市警局中和警分局的南勢派出所，因學長介紹，在火警地點的新北市中和區興南路二段一起租屋，方便上下班，後來兒子的學長調回高雄，兒子也轉到北市服務，但因住習慣了，也就沒有搬家。

王母說，起初，兒子的租屋處房東，對於房客都有管理篩選，當時大多是住學生，但後來房東換了後，缺乏管理，房客也開始複雜。前兩年，她曾勸兒子搬家，兒子也說會考慮，但如今已來不及了。

徐耀昌昨天與縣議員鄭碧玉、胡忠勇、謝文禓及縣警局長林炎田、社會處副處長張國棟，前往王志偉靈前上香致哀，並致送慰問金一萬一千元，並指示相關單位全力協助辦理後事。警政署駐區督察吳啟瑞也代表署長陳家欽前往致哀慰問，致送慰問金一萬元。