〈北部〉老校舍改建先文資評估 學校憂受限

2017-11-25

擔心空間使用受限 還得後續維護

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府近年來，積極爭取補強老舊校舍，但「文資法」去年七月廿七日修正公告，公有建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾五十年者，於處分前須文化資產價值評估，學校也包括在內，讓學校端感到不便，且擔心成了歷史建築，不僅限制校園空間使用，也得負責後續維護。

文觀局︰歷史建築仍可使用 經費會協助

苗縣府文化觀光局文化資產科長郭靜芳表示，能理解校方立場，但文資法修正，是希望保存更多具文化資產價值潛力的建築，若核定為歷史建築，該建築仍可使用，至於後續維護修繕等經費，文觀局也會協助向行政院文化部文資局申請。

縣議員鄭碧玉表示，尤其縣內有許多老舊校舍，亟需補強或改建，以維護師生在校安全。以苗栗市建功國小為例，該校是苗栗市學生數最多的小學，但校舍空間有限，若被評定為歷史建築，限制校園空間使用。

鄭碧玉說，若是百年歷史的校舍，保留還無可厚非，但五、六十年的校舍，成了歷史建築，會有民眾去參觀嗎？她認為學校應該排除在外。

苗縣府教育處統計，縣內目前無使用執照或結構安全建議補強、拆除的校舍近一百九十棟，近三年預計補強四十多棟校舍並重建十餘校，已逐步進行，不少學校於補強、拆除前，都得先完成評估作業程序，讓校方感到十分不便。

郭靜芳表示，文化資產價值評估作業，會先由文資委員現勘，若認為有文資價值潛力，會排入審議大會，再行討論是否核定為歷史建築；校舍部分，已啟動廿四件現勘。