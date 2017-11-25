〈北部〉超越障礙 肢障生一根手指打籃球

2017-11-25

培英國中獲選品德教育特色學校

〔記者王駿杰、蔡孟尚／竹市報導〕新竹市培英國中學生小容（化名）手、腳因先天障礙活動不便，但他在校方鼓勵下仍熱情參與各項運動，甚至越野賽跑、與同學在籃球場上「尬球技」；激發學生潛能、重視品德教育的培英國中，因此獲教育部評選為品德教育特色學校。

老師同學鼓勵陪伴 參加賽跑打球

就讀培英國中八年級的肢體障礙生小容，出生時左手、腳僅剩半截、右手只有一根手指，右腳也沒有腳掌，但他沒有因此喪失參與對戶外活動的熱忱，還勇敢參加十八尖山環山五點四公里的越野賽跑活動，在老師的鼓勵與同學的陪伴下奮勇向前。

「偶像不是NBA金州勇士隊的Curry，而是我自己。」充滿自信、喜歡打籃球的小容運用「雙臂」在球場上發光發熱，勇敢投出每一球，他勉勵自己「或許會落空很多次，只要不放棄，就有機會中籃。」

新竹市長林智堅說，學生的潛能被激發，品德教育向下扎根，師生一起「用愛跨越障礙」，從小容身上可以看到學校努力辦學的成果，讓孩子有屬於他們綻放光芒的舞台，培養孩子建立正向人格，為品德教育打下重要基礎，塑造有品德的校園文化。

培英國中校長丁淑觀說，學校課程活動設計，以培養學生自發性與全面性參與為特色，藉以建立良好的生活習慣及培養積極正面的人生觀。

新竹市朝山國小也獲教育部評選為品德教育特色學校，校長李麗娥說，學校以誠實、快樂、責任為願景，秉持「一個孩子的問題不是該班的問題，而是全校的問題」，盡量給予學生鼓勵，在孩子身上看到向上的變化，就是推動品德教育的最大成就。