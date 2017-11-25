〈北部〉無盟投關鍵票 農博預算表決一度平手

主席徐其萬最後投贊成票 預算被擱置
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會昨天審查經濟發展局預算，藍營議員集中火力針對「亞洲．矽谷」、農業博覽會相關預算進行杯葛，而在刪除農博美食區四五○萬元經費時，表決出現廿四票對廿四票平手的情形，最後是主席徐其萬（國民黨籍議員）投贊成票，才擱置該筆預算。
無盟執行長劉勝全說，無盟審查預算是以理性、務實態度來審議，只問是非，不分藍綠，不會為反對而反對，絕無投籃、投綠的問題。
兩黨議員出席率超高 無盟成關鍵少數
此次定期會從十四日開始審查預算，目前市議會有五十七名議員，國民黨廿九人、民進黨廿一人、無盟六人、綠黨一人；其中議長邱奕勝、副議長李曉鐘雖為國民黨籍，但按慣例是不參加一讀的預算審查，另民進黨議員邱佳亮因案未出席本次定期會，使得國民黨團與其他政黨人數是廿七比廿七。
此次預算審查，各黨團議員出席率非常高，表決時，無盟、綠黨議員發揮關鍵少數力量，初期無盟持中立立場，國民黨幾乎予取予求，新聞處一．二億餘元預算，被砍了六千多萬元是高峰，之後無盟立場偏向執政的民進黨後，刪除預算投票就出現膠著，而昨天國民黨刪除四筆預算，都是以一到二票險勝。
其中「亞洲．矽谷」部分，今年編列一千五百萬元預算，明年則將人事及事務費用拆開，其中人事經費六八八．五萬元，事務費用則是八百萬元；審查人員費用時，藍營議員魯明哲提議刪除，最後以廿五票對廿三票通過刪除案，但在表決八百萬元事務費時，副市長王明德出面緩頰，最後大會同意先擱置預算，待二讀討論。
至於農博美食區預算，原本今年度審查通過九百萬元，今、明年度各編列四五○萬元，經發局滾動檢討後將總經費提高為一三五○萬元，也就是明年標列九百萬元，增加了四五○萬元，市議員魯明哲、謝彰文認為，經發局不尊重預算決議，雖然主計處處長林世杰認為做法符合規定，但議會秘書長孫惠生表示，這樣的作法對議會不尊重，建議另編列預算較好，最後以表決方式刪除四五○萬元。
藍營議員對農博綠色方舟園區七百萬元預算也有意見，動議刪除四百萬元以廿一票比十九票通過刪除案，總計「亞洲．矽谷」、農博刪除一五三八．五萬元；另，藍營議員對商圈、金牌好店、金牌好禮、南向政策都頗有意見，擱置八八三○萬元。