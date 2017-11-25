〈北部〉羅東體育館整修 4千萬預算過關

2017-11-25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮立體育館石棉瓦屋頂漏水，造成牆面掉漆，木質地板受潮損壞；鎮公所編列四千萬元整修預算，獲鎮代會審議通過預定明年初施工，十月底前完工，希望重新擦亮這座宜縣羽球培訓基地的招牌。

羅東鎮立體育館民國六十七年啟用，室內兩百三十四坪，是宜蘭縣溪南地區最大的綜合體育館，平時提供羽球、劍道選手練習，是縣內重要羽球選手培訓場所，因年久失修，老舊不堪。

羅東鎮公所原本爭取體育署補助，盼在鎮立體育館現址新建國民運動中心；期待落空後，地方出現改建或整修兩種意見，鎮公所考量館區緊鄰住宅區，基地面積有限，聯外道路狹小，不宜建造大型場館，決定就地整修。

「預算過關！」羅東鎮立體育館與毗鄰網球場修繕工程計畫共四千萬元預算，本週送交鎮代會定期大會審查過關，鎮公所將委託規劃公司細部設計，預計明年初發包施工。

羅東鎮代會副主席謝家倫、鎮代林聰文、羅東鎮羽球委員會主委黃秋銘，昨到鎮立體育館勘察，碰到不少人在館區打羽球；球友反映館內照明不足，雨季期間，外面下大雨，裡面下小雨，地面濕滑容易跌倒受傷。

謝家倫說，宜蘭多雨，入冬後陰雨綿綿，亟需室內運動空間，宜蘭市正在新建國民運動中心，羅東鎮也要有設備完善場館，會監督鎮立體育館整修工程，希望儘速完工開放使用。鎮立體育館修繕工程，包括門面整修、屋頂更新、空調及照明改善、牆壁粉刷、地板修復，網球場部分則是重做舖面、加強夜間照明設備。