〈北部〉七星潭設施損壞逾年 花縣議員嘆淒涼

2017-11-25

縣長：將斥資三千萬元修復

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣著名七星潭風景區賞星廣場及停車場設施損壞，嚴重影響觀瞻，花蓮縣議員何禮臺擔心影響遊客旅遊意願，要求縣府儘快維修；縣長傅崐萁表示，賞星廣場地標涼亭上方薄膜損壞，停車場設施損壞未修補等問題，縣府將斥資三千萬元修復，不會讓遊客留下不好的印象。

議員何禮臺質詢指出，七星潭是花蓮重要的風景區，每年遊客造訪人數僅次於太魯閣國家公園，但他前往運動時發現，賞星廣場著名地標涼亭屋頂薄膜去年七月中旬遭尼伯特颱風吹壞，迄今未修復，看起來相當淒涼；另外，停車場等相關設施也破損不堪，這些都是遊客下車所看到的景觀，等於是花蓮的門面，縣府不應任其損壞而無作為。

縣長傅崐萁說，已要求觀光處斥資三千萬元修復，薄膜部分將重新設計，不再採取無法抵抗強強的薄膜材質，相關計畫正由觀光處及建設處合力規劃中。

縣府觀光處代理處長彭偉族指出，賞星廣場涼亭的屋頂薄膜設計不實用，經研議後，將改採金屬構造材質，具有耐風、耐腐蝕等特點，預估經費近六百萬元，由建設處規劃設計中。他說，七星潭風景區部分設施因日曬雨淋，加上去年颱風侵襲損壞，縣府專案向交通部觀光局爭取經費，辦理一百零六年「花蓮縣七星潭風景區空間營造計畫」，希望提升七星潭風景區及兩潭兩鐵自行車道的遊憩品質，已獲三千萬元補助。

明年五月完工 暑假前迎接遊客

七星潭風景區位於濱海地區，冬受東北季風、夏受颱風侵襲，環境維護不易，每年編列維護費用仍不敷使用，觀光局補助的三千萬元等相關工程，已在十一月陸續動工，預計明年五月全部完工，在暑假前以全新風貌迎接遊客。

彭偉族說，整修工程七星潭部分包含賞星廣場涼亭屋頂更新修繕、增設車擋雲臺、北側公廁整頓、旅客服務中心欄杆及招牌整修；兩潭兩鐵自行車道則有花蓮港餐廳旁木棧道修繕改建、江口公園生態池環境整頓與樓梯更新、曙光橋及美崙溪眀禮抽水站鋼橋修繕、洄瀾客棧前木平台及階梯更新等項目。