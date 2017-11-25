〈北部〉借調老師候用校長做行政 竹市教育處挨批

2017-11-25

老師投訴多從事無關教育業務

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市一群老師投訴指稱，市府教育處借調不少各校老師擔任行政工作，且不乏候用校長，多從事與教育專業無關業務，導致原學校必須再聘任代理教師來補上其課程，建議訂定候用校長儲訓及教師借調辦法。

教育處︰多方面訓練有助治校

市府教育處長李芳齡說，候用校長的訓練是多面向，除本身的專業科目，更需要溝通協調能力，透過到教育處的行政訓練，可以幫助更有治校方針；調用教師則主導教育政策方針，有的從事教育政策的規劃。

投訴者指稱，教師應以教學為重，加上候用校長也被借調到教育處實習儲訓，要再聘任教師代理其教學工作，如此支兩份薪水，豈不是浪費納稅人的錢？

經教師服務的原學校同意

李芳齡說，市府十幾年前就訂有調用市立中小學教師服務要點，請教師協助教育政策的規劃與執行，都是經教師服務的原學校同意，每次調用以一個學年度為原則，必要時得經校方同意後繼續調用，目前教育處內有廿五名調用教師，包括八名候用校長。

李芳齡強調，從去年開始教育處自辦候用校長的教育儲訓，內容包括需到教育處實習等，主要是要讓候用校長了解市府的教育政策，每個候用校長及調用教師都身兼好幾個教育專案職責，工作量大，絕非冗員。

  • 新竹市一群教師指稱市府教育處內有不少調用教師負責與專業科目不同的行政業務，其中不乏候用校長，讓教育處成了候用校長與調用教師的集中處。（記者洪美秀攝）

    新竹市一群教師指稱市府教育處內有不少調用教師負責與專業科目不同的行政業務，其中不乏候用校長，讓教育處成了候用校長與調用教師的集中處。（記者洪美秀攝）