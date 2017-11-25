〈北部〉借調老師候用校長做行政 竹市教育處挨批

2017-11-25

老師投訴多從事無關教育業務

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市一群老師投訴指稱，市府教育處借調不少各校老師擔任行政工作，且不乏候用校長，多從事與教育專業無關業務，導致原學校必須再聘任代理教師來補上其課程，建議訂定候用校長儲訓及教師借調辦法。

教育處︰多方面訓練有助治校

市府教育處長李芳齡說，候用校長的訓練是多面向，除本身的專業科目，更需要溝通協調能力，透過到教育處的行政訓練，可以幫助更有治校方針；調用教師則主導教育政策方針，有的從事教育政策的規劃。

投訴者指稱，教師應以教學為重，加上候用校長也被借調到教育處實習儲訓，要再聘任教師代理其教學工作，如此支兩份薪水，豈不是浪費納稅人的錢？

經教師服務的原學校同意

李芳齡說，市府十幾年前就訂有調用市立中小學教師服務要點，請教師協助教育政策的規劃與執行，都是經教師服務的原學校同意，每次調用以一個學年度為原則，必要時得經校方同意後繼續調用，目前教育處內有廿五名調用教師，包括八名候用校長。

李芳齡強調，從去年開始教育處自辦候用校長的教育儲訓，內容包括需到教育處實習等，主要是要讓候用校長了解市府的教育政策，每個候用校長及調用教師都身兼好幾個教育專案職責，工作量大，絕非冗員。