〈北部〉議員爆 苗縣府員工上班挖比特幣

2017-11-25

陳光軒︰利用社群挖礦、交易

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員陳光軒昨天在總質詢指出，他接獲檢舉有苗栗縣政府員工在上班時間，利用臉書及LINE群組進行比特幣挖礦、交易或討論，苗縣府財政不佳，有員工卻利用公家資源做私人利得的事，他要求各局處長要好好管一管。

縣府︰公務電腦有管制 將調查

苗栗縣政府秘書長陳斌山回應，苗栗縣政府的公務電腦有進行管制，無法上臉書及LINE，將進行了解，若確有其事，會要求員工不得再犯。

陳光軒質詢說，比特幣在台灣目前還不是合法的虛擬貨幣，也存在若干問題，他接獲檢舉指有苗縣府員工利用上班時間進行比特幣交易，經查證已掌握相關事證，苗縣府財政不佳，縣府員工卻利用公家資源瘋狂挖礦，公務人員領的薪水是人民的納稅義務錢，卻利用公家資源在做私人利得的交易，有違人民期待！

另，縣議員羅貴星質詢說，苗栗縣將推舊山線railbike，據他的管道得知，台中有不能輸的壓力，可能會動員所有資源，積極的想要搶過去，苗縣府過去的努力將化為烏有，縣府有何因應對策？

苗栗縣長徐耀昌指出，苗縣府在台北與交通局鐵路局及觀光局開過多次協調會，苗縣府也經兩年的努力，中央傾向支持苗栗推動鐵道自行車。

鐵道自行車 農曆年前可望體驗

徐耀昌表示，明年農曆春節前，將請業者先推出二、三輛鐵道自行車，讓當地弱勢團體及觀光業界體驗，等乘座安全無虞才試營運，他認為台中推動蒸汽火車不可行，前縣長劉政鴻時期曾推舊山線復駛，結果虧損纍纍，如今鐵路局對鐵道自行車已成案，將無法同意台中市要求，他也會透過中彰投苗區域治理平台反映，持續推動完成。

此外，縣議員陳春暖指出，台中市大里區有推動農業天然災害保險，中央及縣府、農民各負擔三分之一經費，一旦作物出現災害，還有保險保障，希望苗縣府儘速推動。

苗縣府農業處長陳錦俊指出，今年因縣府財政困窘，並未編列，明年已編一百萬元經費來推動農業天然災害保險，會透過農會及產銷班加強宣導。