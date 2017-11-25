〈北部〉一毛未刪 竹縣明年總預算案過關

2017-11-25

縣長︰錢會用在刀口上

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議會昨天下午三讀通過明年度總預算案，歲出預算二百三十億零一百六十七萬元一毛未刪；縣長邱鏡淳感謝議會對縣政的支持，承諾會當用則用、當省則省，把每一分錢都花在刀口上。

新竹縣議會定期會審議下年度總預算時，往年都順利過關的一讀程序，今年出現罕見被擱置的狀況，一度讓縣府團隊相當緊張，縣府不僅派出秘書長蔡榮光參與議會內跨黨團協商，邱鏡淳也拜會同為國民黨籍的議長張鎮榮、副議長陳見賢交換意見，後來議會跨黨團協商決定放行，全案才進入二讀。

後續二讀審議相當順利，雖然因逐條審議時間過長，導致未能在原排定的定期會會期內完成，但議會為此決議延會五天續審，昨天是延會的第一天，下午就完成總預算案的三讀，讓縣府官員鬆了一口氣。

議員︰歲出已少了三億

部分議員說，縣府提出的明年度總預算案，歲出部分已經比今年度少了三億六千萬餘元，縮減比率為一點五五％，等於是「自己先砍了一些」，所以二讀審議時雖然不少議員對部份項目有些疑慮提案保留，但最後考量縣府執行建設和福利都需要預算支持，因此讓總預算案全額過關。

邱鏡淳說，縣府的確是在財源拮据的困難條件下，「能省則省」勉強編列明年度的總預算案，很感謝議員們的體諒和支持，縣府團隊會以堅持及承擔的精神來執行預算，持續推動各項建設，也會盡力向中央爭取補助經費。