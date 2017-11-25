〈北部〉觀音草漯首座公托 明年11月啟用

2017-11-25

〔記者謝武雄／觀音報導〕桃園市政府昨舉行觀音草新、富林市民活動中心暨托嬰中心動土典禮，新建築為兩層樓建物，一樓是托嬰中心、二樓是市民活動中心，總經費四一四二萬餘元，建物總面積四二六坪，其中托嬰中心面積一六一坪，可同時托育四十名嬰兒，是草漯地區第一座公托中心，預計明年十一月可完工啟用。

照顧兩歲以下嬰兒 每月九千元

社會局表示，目前桃園市共有中壢、龜山、大園三個公托中心，可收容一五○名嬰兒，目前呈現爆滿情況，公托中心主要照顧兩歲以下嬰兒，每名托育員可照顧五名嬰兒，可收容四十位嬰兒的公托中心，就必須要有八位托育員；至於收費則是每月九千元，比起坊間一萬五千元到一萬八千元便宜許多，托育時間從早上七點到晚上六點半，民眾若有托育需求，可於孩子出生後，向居住地附近的公托中心登記。

市長鄭文燦主持「草新、富林市民活動中心暨托嬰中心」動土儀式時表示，觀音區長期以來分成新坡、觀音、草漯三個生活圈，而「草新、富林市民活動中心暨托嬰中心」屬於草漯生活圈，由於有草漯重劃區，人口成長很快、年輕家庭很多，興建托嬰中心可以照顧更多的年輕家庭。

鄭文燦說，草漯新市鎮發展很有潛力、生活機能完整，鄰近航空城計畫及觀音工業區，過去草漯一期重劃在道路、公園、植栽、排水等方面沒有做好，升格後市府採取「三區公辦、兩區自辦」策略，加快辦理速度，三區公辦重劃已發包，將於下月五日動工，總經費卅八億元，由於容積率不高，日後將朝低密度開發、高品質住宅區方向發展，對鄰近的觀音工業區、桃科工業區員工來說，將是另一個安身的選擇。

鄭文燦也提到，草漯通往青埔的道路「桃四十二線」月桃路長五．六公里，市府決定將其打通，經費約廿二億元，未來草漯到青埔的車程僅約十分鐘，青埔與草漯生活圈將可連結在一起，市府另也在尋覓適當的基地，興建草漯圖書分館及演藝中心，增加草漯地區的文化力量。