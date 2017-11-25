〈中部〉節能綠建築 月眉國小新校舍落成

2017-11-25

〔記者歐素美／台中報導〕后里區月眉國小校舍老舊、空間不足，經教育部補助六千萬元，市府共斥資一億兩千萬元興建新校舍，並於昨落成啟用，新校舍以月眉糖廠為發想，融入甘蔗意象，同時保留日治時代的牌樓，成為新亮點；另大雅區圖書館空間不敷使用，市府將分三年編列一億三千五百萬元，結合上楓國小活動中心同步建置圖書館，預計一百一十年啟用。

月眉國小創立於民國十七年，具有八十九年歷史，期間歷經地震損毀，經地方人士奔走爭取重建，獲得教育部補助一半經費，並於昨日落成啟用。月眉國小校長陸朝炳表示，新校舍建築以月眉糖廠為發想，建築物外觀擁有許多色塊，並融入甘蔗意象，同時保留日治時代的牌樓，讓整體建築新中有舊、舊中有新，採光及通風設計良好，是一棟無障礙的節能綠建築。

林佳龍表示，市府提出八年五十億元的老舊校舍整建計畫，教育部也推出三年一百八十億元計畫，支持地方進行老舊及危險校舍改建，除了月眉國小，后里其他學校及東勢、石岡、和平等學校校舍與圖書館整建也將陸續完成。

另大雅區擁有九．五萬人口，大雅區圖書館卻只有兩百一十坪，不敷使用，市府決定結合上楓國小活動中心，同步建置圖書館，將於今年起分三年編列一億三千五百萬元興建。

上楓圖書館暨上楓國小活動中心，規劃興建樓地板面積約一千坪，其中圖書館六百坪、活動中心四百坪，每層樓均採挑高設計，預計一○八年動工、一百一十年啟用。