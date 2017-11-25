〈中部〉綠營拚縣議員 彰縣提名過半引論戰

2017-11-25

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣黨部選舉對策工作小組委員會（簡稱「選對會」）日前召開過會議，討論下屆縣議員提名機制，有多位委員傾向「提名過半」，但不少現任議員對於高額提名不認同，有議員直言，提名過半形同「自生自滅」，此策略不適合在非都會選區推動。

彰化縣議會應選五十四席，二○一四年時民進黨拿下十七席，只佔總數的三十一％，但同年縣長選舉，民進黨的魏明谷拿下三十八萬多票，佔總投票數五十三％，二者差距頗大，不少民進黨人士都認為，縣議員席次仍有成長空間，因此選對會部份委員有意比照六都規格，傾向「提名過半」，讓新人及年輕人有「出頭」機會，但有委員不認同，會中並未達成共識。

是否「提名過半」？引起地方政壇熱烈討論。彰化市長邱建富表示，提名過半反而不利縣長選情，在選情激烈下，可說是「日頭赤炎炎，隨人顧性命」，到時候誰還有餘力替縣長候選人抬轎？縣議員許書維說，本屆民進黨在第六選區提名二席（應選四席），只當選一席，這還是民進黨發展最高峰的時候，提名席次若再增加，真不知道會如何？

不過，也有縣議員正向看待「提名過半」，縣議員賴澤民說，為了大局著想，他尊重選對會意見。縣議員歐陽蓁珠說，這是很現實的問題，她尊重有參選熱忱和理念的人一起加入選舉，明年選舉環境是否有利於民進黨，要看中央和地方智慧審慎評估。