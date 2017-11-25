〈中部〉在議會爆粗口 林明溱︰罵自己

2017-11-25

議員嗆ㄊㄨㄚ 堵 林︰操他X的

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議會民進黨團昨質疑縣府貓羅溪人行橋造價太高恐淪蚊子橋時，與縣長林明溱（見圖，記者陳鳳麗攝）針鋒相對，林怒稱「都是民進黨一直在反對縣府的建設」，引發民進黨議員不滿，雙方互嗆，「挑釁」和「ㄊㄨㄚ 堵」字眼都出爐，林明溱在休息時間拍桌爆粗口「操他X的」，民進黨團要他為此公開道歉，林明溱事後回應，這是罵自己而非議員，民進黨團則要他「認錯改進而非硬拗」。

民進黨縣議員賴燕雪、羅美玲、陳翰立等議員，昨批評南投市水患無法解決，縣府卻用六千萬元興建貓羅溪人行橋最後恐淪蚊子橋，若該筆款項用在貓羅溪上游水患整治就好，縣長林明溱則說「貓羅溪是第三河川局」，雙方你來我往，林明溱搶得說話權後即喊話南投縣民，指稱「縣府日日認真做工作，民進黨團一直在反對」。

賴燕雪、羅美玲、陳翰立、廖梓佑、陳昭煜等人，要他把這句話吞下去，林明溱回說「吞不下」，雙方就「縣長建設分藍綠」開始互嗆，林明溱與議員陳昭煜之間針鋒相對，「挑釁」、「ㄊㄨㄚ 堵（打群架）」字眼出爐，氣氛火爆，主席何勝豐趕緊宣布休息十分鐘。此時林明溱拍桌爆粗口，罵了「操他Ｘ的」。

民進黨團會後認為父母官爆粗口作了最不好的示範，要求林明溱公開道歉，並先保留法律追訴權。林明後也公開說明，指那句話是罵自己怎麼不繼續忍下去，而非針對議員。縣議會民進黨團總召陳翰立獲悉後要林認錯改善，不要再硬拗。