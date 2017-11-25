〈中部〉昔修路今清掃 竹山鎮大鞍里互助半世紀

2017-11-25

早年無柏油路 披荊斬棘整理山徑

〔記者劉濱銓／南投報導〕竹山鎮大鞍里因為和竹山市區相距較遠，且五、六十年前，交通環境不若現在有柏油路可走，民眾往來都得走山徑小路，為維護交通，社區居民便在每年農閒時，發起大鞍團結日活動，透過社區動員將聯外道路整理妥適，讓居民行走起來更便利，而社區傳統延續至今，昨有近百名鄉親一同打掃環境，讓整個社區煥然一新。

大鞍里位在竹山郊區，境內有太極峽谷、八卦茶園等知名景點，惟過去聯外道路路況不佳，山區小徑久未維護，容易雜草叢生，造成里民或往來工作時的困擾，為此社區早年便發起團結活動，訂在每年冬茶採收完畢、農閒時，家家戶戶出錢出力，合力整理道路，砍除雜草竹枝，維持道路通行順暢。

如今道路鋪設 老少動員清潔社區

隨著道路的鋪設與開通，道路環境愈來愈好，雖不再需要大規模的動員整理，社區卻仍維持大鞍的互助傳統美德，並結合當地大鞍國小學童，進行服務學習教育，透過團結日活動，將社區與學校緊密相連。

昨在社區與學校動員下，約有五十名大人與四十多名學童，一起在社區鄰里，以及校區、寺廟周邊一起打掃，大人拿著除草機砍除雜草，學童則是忙著撿拾雜草垃圾與整理落葉，一個上午社區團結清掃，雖然辛苦，但也熱鬧滾滾。

里長林雍富表示，大鞍居民團結清掃已有五、六十年歷史，縱使現在已無整理山徑小路的必要，但感念先民披荊斬棘的墾拓與互助美德，以及延續社區凝聚力，才一直保留這項傳統，並讓學童一起參與，教育下一代認識與認同故鄉。

校方則說，學校參與團結活動至少廿年，透過社區服務，學童與社區關係更緊密，有部分學生感覺打掃有點辛苦，但看到鄰里街坊、道路邊溝不再草木雜亂，大家還是覺得很有成就感。