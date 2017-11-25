〈中部〉嘉邑行善團金援 太平橋整修動工

2017-11-25

埔鹽、二林 未編列預算

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣境內連接埔鹽鄉與二林鎮的太平橋，因地基下陷等原因被判定為危橋，整修經費需五千六百多萬元，但因預算未編列足額而無法動工，嘉義市的嘉邑行善團得知後表明願負擔大部份經費，昨日舉行動土大會，但多位與會人士暗諷縣府執行不力，使得主持典禮的縣長魏明谷有口難言。

太平橋在一○三年間被檢測出橋墩下陷三吋，橋面有六公分裂痕，去年六月又發現縱向裂痕，需拆除重建，縣府評估預算要五千六百多萬元，由於此為鄉道，由縣府編列二千八百多萬元，而埔鹽、二林公所必須各自籌配合款一千四百多萬，但兩公所都以「財政困頓」為由，不加以編列，致使工程款不足，無法進行改建。

縣府編列千萬 共同完成

在經費不足下，當地民眾相當不滿，最後透過當地村長及相關人員穿針引線下，嘉邑行善團有意資助四千五百多萬元，再由縣府編列一千多萬元的經費，由官方與民間共同興建。

昨日動土典禮場面盛大，吸引近千名群眾圍觀。國民黨籍立委王惠美致詞時表示，這些年來政府執行力不足，還好有公民自覺的力量，才能加以彌補；而國民黨籍的埔鹽鄉長楊福地更直接說出，由民間承做公共建設，可以減少偷工減料。

由於二人都暗指縣府團隊無力，讓民進黨籍的縣長魏明谷在台下有苦難言，不過地方人士卻指出，籌不出錢的是地方公所，跟縣府無關，而且身為地方鄉長，竟表明官方會偷工減料，聽了令人搖頭，但這也讓這場開工動土典禮，充斥著選舉的煙硝味。

縣長魏明谷說，縣府曾積極透過公路總局、水土局等中央部會爭取補助，都因項目不符無法播款，這次嘉邑行善團願意協助出資，善行令人敬佩，為感謝善舉特將太平橋改為「仁鼎橋」。嘉邑行善團理事長蔡萬華表示，這座橋是行善團興建第五六三座橋樑，他知道地方上對這座橋梁的期望，因此短短二個月就與縣府達成合議，讓鄉親有一條又新又好的橋。