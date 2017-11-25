〈中部〉（嘉市）八掌溪景觀橋預算未過已發包 議員批先斬後奏

2017-11-25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府興建橫跨八掌溪的人行景觀橋，目標再現「鷺橋觀浪」風光，去年向市議會送審預算時說明工程費今年編列四千萬元、明年六千萬元，但昨有議員在議會定期會質詢，批評市府將明年預算增加一千六百萬元，且未經審議通過，就有部分工程項目先發包，此舉霸王硬上弓、先斬後奏，府會下午現勘後，議員共識將全案交付各審查委員會聯席審查會議討論。

市府工務處設計興建這座人行景觀橋，橋北端在吳鳳南路五百四十七巷底，南端在親水路，總長二二二公尺，橋塔高五十公尺。

工務處長李建賢表示，去年尚未委外規劃設計時，編列建橋經費一億元，在預算書附註說明分兩年編列，今年四千萬元及明年六千萬元，承包廠商今年八月完成細部設計報告，估計總工程費需一億三千萬元，經要求廠商調降並考量鋼鐵價格近一年漲價等因素，以一．○七億元發包，超出原額度部分則於明年度增編一千六百萬元。周邊將開闢公園、廣場、自行車道、停車場等設施，所以明年另編「八掌溪人行景觀橋周邊環境改善工程」九千萬元及工程用地費六千萬元。

議員黃秋澤、廖天隆表示，市府未徵詢議會意見就增加工程費，對議會很不尊重；議員黃盈智、蘇澤峰與陳幸枝咸認，明年預算還在審，工務處就發包動工，程序有瑕疵，根本「霸王硬上弓」。

嘉市府︰恐工程延宕 僅發包規劃設計

李建賢回應，如預算通過才發包，工程恐延宕七、八個月，經跟主計處商討，如工程費無法全數通過，可刪除如夜間照明、造型景觀等附屬設施費用，周邊環境改善工程發包部分僅規劃設計，是為編列符合實際情況的預算。