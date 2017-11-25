〈中部〉（雲林）斗六吆鬼街 自帶餐具送小菜

2017-11-25

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林第一個環保示範商圈在斗六市雲林溪「吆鬼街」誕生，商家將減少使用一次性餐具，商圈內設「袋袋相傳」資源再利用設施，民眾自帶餐具，商家將提供折價優惠或免費小菜，未來希望全縣各商圈能陸續跟進。

縣府秘書長黃玉霜表示，為了解決縣內垃圾處理問題，希望藉由商圈、夜市、市集店家帶頭減少使用一次性餐具及不主動提供塑膠袋，讓外食族養成自備餐具及環保杯的習慣，共同為垃圾減量努力。

黃玉霜說，雲林溪「吆鬼街」第一個示範商圈，店家會提供安全、乾淨餐具供消費者使用，卅家店家中已有廿個店家針對消費費者自備餐具時提供各項優惠措施，如果「吆鬼街」全面使用重複性餐具，預估每月將可減少兩百五十公斤的一次性餐具使用，同時減少二氧化碳約四百六十噸。

除此之外，「吆鬼街」也有「袋袋相傳」資源再利用設施，提供民眾可重複使用的購物袋、紙袋裝東西，也希望民眾將家中多餘或用過的購物袋、紙袋拿回來讓其他人使用，讓袋子可以重複性使用。

黃姓民眾表示，平時外食時已習慣自帶筷子及湯匙，商家不提供免洗餐具並不會造成影響，如果自帶餐具還有優惠或免費小菜，當然更好，也會吸引自己上門消費；她也支持「公用」購物袋或紙袋政策，不僅可減少垃圾量，家中多餘的袋子才不用淪為「資源」垃圾，這才是真正的環保。