〈中部〉（雲林）7.8億闢北港滯洪池 治水兼休憩

2017-11-25

〔記者林國賢／雲林報導〕北港滯洪池計畫獲水利署列入「流域綜合治理計畫」，核定補助第一期六億二千萬，另縣府將自籌一億六千萬購地費用。雲縣府水利處表示，滯洪池明年將可動工，首期工程後年年底完工，紓解水林、北港地區淹水之苦。

明年動工 中央首期補助6.2億

水利處長許宏博指出，水林、北港連接區域主要排水土間厝與新街大排均排入北港溪，因當地地勢低窪，每逢颱風豪雨北港溪水水位高於內陸排水水位，需將出口閘門關閉避免溪水倒灌，內水排出困難，導致當地經常淹水。

許宏博表示，北港滯洪池規劃四十公頃滯洪水域，加上陸域面積共七十六公頃，可滯洪一百九十萬立方公尺，除可滯洪減災外，平常亦可蓄存雨水達到補充下游灌溉用水、養殖用水或其他次級用水。

水域達40公頃 台糖同意售地

許宏博指出，水利署同意以「流域綜合治理計畫」補助三億治水工程經費，另四億八千萬土地取得經費，縣府必須自負三分之一、約一億六千萬，北港滯洪池土地範圍都是台糖土地，縣府已與台糖同意採協議購取得用地，推算土地取得時程及規劃設計，最慢明年底動工。

雲林縣長李進勇指出，北港滯洪池位置靠近北港市區，將規劃為兼具景觀、遊憩、運動、生態等多目標的滯洪池，讓滯洪池除了主要的滯洪功能外也會納入區域性調節補充灌溉與養殖用水功能。另也會比照口湖滯洪池加入親水、休憩與景觀營造元素，做為民眾運動、親水、休閒遊憩地點，改善周邊環境、提升居民生活品質。