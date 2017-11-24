〈南部〉台灣文學館前 下週日封街迎耶誕

2017-11-24

各重要廣場街區 佈置燈飾

〔記者洪瑞琴／台南報導〕十二月歡樂耶誕鈴聲響！今年市政府在台灣文學館、新營文化中心、札哈木公園、新營火車站前廣場、正興街區和新美街區等重要聚點佈置耶誕燈飾，並結合教會及民間團體辦點燈及表演系列活動，傳遞城市溫馨、平安。

下月三日正式點燈活動

正式點燈活動將於十二月三日登場，由基督教協進會等單位在台灣文學館南門路段舉辦封街耶誕晚會，當天下午四時開始，現場攤位將提供手作體驗遊戲，邀請民眾一起同樂，點燈儀式預定晚上六點半開始，將有系列的表演節目。

台灣文學館前是棵高達十五公尺的光雕耶誕樹，取名為「有溫度的耶誕樹」，樹本身會唱耶誕歌曲，也會有不同的耶誕光影變化，以動態的燈光技術，讓夜晚的耶誕樹更加繽紛華麗，這幾天試燈閃亮，充滿溫暖歡愉幸福氛圍感染路過民眾停下腳步欣賞拍照。

南市觀光旅遊局表示，街區耶誕活動將於十二月一日開跑，屆時將點亮新美街區和正興街區，除了營造適合拍照上傳的美麗街景外，新美街區將於十二月三、十、十六、廿四日下午，免費舉辦四場府城漫步—從米街出發的城市導覽，在暖冬聽聽台南的在地故事。

十二月廿三日當天新美街也有米街曬書節和耶誕音樂會暨暗光鳥市集，曬書節營收利潤將捐贈社福團體；而正興街區將在十二月廿四日舉辦歡樂派對，推出新版正興貓插畫裝置。