〈南部〉國稅地方稅合署辦公 年租金省1200萬

2017-11-24

安南區「新家」掛牌開張

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央地方一家親「住在伙」，省錢又便民！台南市率先全國推動「國地稅合署辦公」，第一站先自財政部南區國稅局安南稽徵所搬遷與南市財稅局安南分局合署辦公，昨日「新家」掛牌開張，後續還有南區國稅局新營分局搬到南市財稅局新營分局，省下一年辦公廳舍租金一千二百萬元。

代理市長李孟諺表示，許多民眾分不清各項稅務到底哪些是國稅，哪些是地方稅，合署辦公對民眾是件便利的事情，不用發現跑錯了又換一個地方。

李孟諺表示，除了安南區先開跑之外，陸續還有將於明年完成的新營分局，佳里地區則正在洽談規劃中，雖然是個小變革，但可做為地方跟中央在其他縣市國稅跟地方稅合署辦公示範案例。

民眾不用跑兩個地方

國稅與地方稅合署辦公好處，民眾以後就不會有像跑去財稅局要申報所得稅等跑錯機關情形；另外，申報完遺產稅需要到南市財稅局辦理地方稅查欠，才能去地政所辦理過戶登記，或是國稅案件需要某些地方稅文件，同樣是稅的業務分開兩處辦理，對民眾而言，舟車勞頓非常不便，中央與地方合署辦公，這類問題都能迎刃而解。

南區國稅局長盧貞秀表示，國稅局安南稽徵所跟新營分局沒有自己的辦公廳舍，一年辦公廳舍租金加起來約一千二百萬元，而且國地稅分開辦公，民眾洽公不方便，如今國地稅合署辦公省下國庫支出，也給市民更優質服務。

南市財稅局長張紹源透露，行政院長賴清德在台南市長任內，原先是建議地方稅務併至國稅單位辦理，幾經綜合評估現實難行，「結婚不成，總可以當朋友」，拍板定案改以「國地稅合署辦公」，這一年多來盤點辦公室閒置空間以提高使用效能，「把民眾的需要擺在第一位」的共同默契攜手推動。