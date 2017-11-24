〈南部〉台船與丹麥Bladt、世紀風電聯手 進軍離岸風電

2017-11-24

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船與世紀離岸風電設備公司及丹麥Bladt Industries A/S廿二日在比利時簽訂合作備忘錄，聯手進軍台灣離岸風電海底基礎市場。台船表示， 預估二○一九年開始製造水底鋼構等第一批項目。

在比利時簽訂合作備忘錄

政府推動離岸風電以達到「非核家園」目標，設定在二○二五年前在具有潛力場址安裝高達5.5GW發電量的風電設備。台船副總經理林福堂遠赴比利時，廿二日與世紀鋼構子公司—世紀離岸風電、丹麥Bladt簽訂合作備忘錄，引進國際技術。

台船指出，三方將在台灣離岸風電市場上製造水下基礎、塔架製造及組裝轉接段（TP）基礎上合作，設立合資協議後，由世紀風電（CWP）成立合資公司，Bladt提供項目管理、技術支持，並參與合資公司的管理和營運。

2019年製造第一批水底鋼構

隨著離岸風電市場的擴張，台船表示，台船、世紀風電及Bladt三方宣布聯盟合作，對彼此都有重要的價值意義，預估將在二○一九年開始製造水底鋼構等第一批項目。

世紀鋼構自二○一三年佈局離岸風電，以卅年的鋼構經驗跨足離岸風電水下基礎結構製造，於今年成立「世紀離岸風電設備股份有限公司」；Bladt二○○○年在歐洲建成首座大型離岸風電，迄今已製造超過一千五百個離岸風力發電機的單樁、組裝轉接段基礎。