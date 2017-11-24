〈南部〉墾丁轉運站騙補助？屏東縣府駁「候車亭」說

2017-11-24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕爭議多時的屏東縣墾丁轉運站設置計畫，這幾天又引發討論，有網友影射屏縣府以「候車亭」名義，向交通部爭取四千五百餘萬元的「轉運站」補助是「騙錢」行為；屏縣府城鄉處罕見大動作在網路上發文，強調確實以「轉運站」申請，請民眾勿再揣測及誤解。

墾丁轉運站計畫不斷遭部分居民反對，近日在各大社群網站，針對縣長潘孟安十月二十六日在縣議會答詢時，提到「這是一個公共候車亭，但因為我們要向交通部討錢，所以才用『轉運站』的概念」，質疑屏縣府「騙補助」。

城鄉處澄清確以轉運站申請

面對民眾質疑，屏縣府城鄉處在臉書社群澄清指出，依據交通部公路總局補助規定，轉運站至少需建置三個月台，應以建築物方式提供完善候車空間，並至少應配置乘客候車、售票空間與公共廁所，此為「轉運站」與「候車亭」兩者之差異。故墾丁轉運站規劃設置八席月台，並配置乘客候車、售票空間與公共廁所，係以「轉運站」申請，且計畫經費僅是初步框列。

屏縣府強調，計畫經費除用於轉運車道、遮棚工程外，並有效利用舊建築體，進行室內空間改善、無障礙設施建置及旅客服務設施。另依據民眾意見，將一併辦理戶外人行空間串聯、照明計畫、綠美化植栽等工項。

長期關注墾丁轉運站設置爭議的律師張怡、居民許耿睿等人指出，墾丁大街已有許多「候車亭」，但總是遭違規攤販阻擋，公部門不思解決候車亭遭霸佔，只想向中央騙補助蓋「更大的候車亭」，倒果為因，將持續號召民眾反對。